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Губернатор Орловской области Андрей Клычков приветствовал участников международной конференции, посвящённой творчеству Тургенева

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25.10.2018

В Орловском государственном университете открылась международная конференция, посвящённая юбилею Тургенева.

Её участников поприветствовал губернатор Андрей Клычков.

Встреча учёных продлится три дня. Мероприятия проходят на площадках Орловского Госуниверситета и Орловского объединённого литературного музея.

В этом году в конференции принимают участие гости из Испании и Франции, Китая, а также из Москвы и Петербурга, Якутска и других регионов России.

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