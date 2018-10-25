Губернатор Орловской области Андрей Клычков приветствовал участников международной конференции, посвящённой творчеству Тургенева

В Орловском государственном университете открылась международная конференция, посвящённая юбилею Тургенева.

Её участников поприветствовал губернатор Андрей Клычков.

Встреча учёных продлится три дня. Мероприятия проходят на площадках Орловского Госуниверситета и Орловского объединённого литературного музея.

В этом году в конференции принимают участие гости из Испании и Франции, Китая, а также из Москвы и Петербурга, Якутска и других регионов России.