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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

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31.10.2018

Встреча прошла в Москве.

Заседание провёл зампред федерального правительства Виталий Мутко.

Основной темой для обсуждения стали отношения между бюджетами разных уровней в следующем году.

Андрей Клычков отметил необходимость неукоснительного исполнения майских указов и других приоритетных поручений президента России в Орловской области. Именно эти цели, в первую очередь, будут определять региональный бюджет в будущем году.

Кроме того, серьёзное внимание предстоит уделить сдерживанию роста государственного долга области.

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