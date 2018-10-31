Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации
31.10.2018
Встреча прошла в Москве.
Заседание провёл зампред федерального правительства Виталий Мутко.
Основной темой для обсуждения стали отношения между бюджетами разных уровней в следующем году.
Андрей Клычков отметил необходимость неукоснительного исполнения майских указов и других приоритетных поручений президента России в Орловской области. Именно эти цели, в первую очередь, будут определять региональный бюджет в будущем году.
Кроме того, серьёзное внимание предстоит уделить сдерживанию роста государственного долга области.
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