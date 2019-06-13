Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в селекторном совещании под руководством Виталия Мутко

Сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации провёл селекторное совещание на тему перехода на новую модель финансирования жилищного строительства.

Речь идёт о строительстве жилья с использованием счетов эскроу. Новая модель вводится в России повсеместно с 1 июля текущего года. Теперь средства дольщиков будут поступать на эксроу-счета. Стоительные компании не смогут использовать эти деньги до окончания всех работ. Для того, чтобы финансировать текущее строительство, им придётся брать кредиты в банках.

Виталий Мутко отметил, что переход на новую модель расчётов между гражданами и стройкомпаниями не должне негативно отразиться на объёмах вводимого жилья.

В данный момент в Орловской области 31 застройщик, работающий с привлечением средств граждан, реализует 47 проектов. Заключено 2433 договора участия в долевом строительстве. После 1 июля 36 проектов будут завершены по прежним схемам, остальные 5 придётся «переводить на новые рельсы».