Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в открытии технопарка «Кванториум»

Детский технопарк начал работу на базе областного Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина. Почетными гостями на церемонии, которая состоялась сегодня, стали первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Валентина Нордстрем, руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова, мэр Орла Василий Новиков.

В технопарке будут учиться не менее 800 детей в год на бесплатной основе. Возможность познакомиться с деятельностью Кванториума ежегодно получат не менее 3,5 тыс. детей Орла и области. Сегодня здесь уже занимаются более 400 ребят.

Структурное подразделение «Кванториум Орел» — это шесть научных лабораторий: «Автоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Промробоквантум», «IT-квантум» и «Хайтек-цех». С деятельностью каждого из них сегодня главу региона ознакомили директор областного Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина Наталья Марушкина и руководитель детского технопарка «Кванториум» Руслан Базаров. Губернатор пообщался с преподавателями и ребятами, он высоко оценил оснащение квантумов и первые итоги обучения здесь.

В завершение мероприятия Андрей Клычков посетил интерактивный музей Кванториума. Это функциональная зона, где можно повысить интерес школьников к современной науке, наглядно увидеть практические результаты в исследуемых областях. Интерактивные экспонаты разделяются по областям: «Физика и природные явления», «Электричество и магнетизм», «Астрономия и астрофизика».