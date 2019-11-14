Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в открытии спортзала Барановской школы в Ливенском районе

Мероприятие состоялось в рамках рабочего визита главы региона в муниципальное образование. Отметим, визит Андрея Клычкова был связан с контролем исполнения поручений, которые он давал по результатам встреч с жителями и районным активом.

На ремонт школьного спортзала было выделено свыше 3 млн. рублей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Все работы выполнили качественно и в установленный срок. В результате были полностью отремонтированы кровля и система вентиляции, заменены оконные и дверные блоки, половое покрытие, электропроводка, а также произведены сантехнические работы и внутренняя отделка помещения.

Глава региона подчеркнул, что работа по модернизации спортивной инфраструктуры района будет продолжена.