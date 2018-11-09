Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в открытии межмузейного выставочного проекта
09.11.2018
Выставку «Мне целый мир принадлежал!», подготовленную совместными силами ведущих музеев России, открыли сегодня в главном тургеневском месте — «Спасском-Лутовиново».
Экспонаты для неё предоставили исторический музей, музей истории российской литературы имени Даля, музей Льва Толстого и государственный музей-заповедник «Абрамцево».
В экспозиции представлены письма, рукописи, фотографии, личные вещи Тургенева.
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