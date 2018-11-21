Губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Международном форуме «Транспорт России»

Также в форуме участвует заместитель председателя областного правительства по развитию инфраструктуры Николай Злобин.

Мероприятие стартовало в Москве накануне. Основные мероприятия проходят в комплесе «Гостиный двор».

Форум проводится в 12 раз.

Сегодня представители Орловской области примут участие в Международном конгрессе «Эра — ГЛОНАСС» и посетят выставку «Транспорт России», где будут представлены последние достижения отечественных предприятий транспортной отрасли.

Также в программе форума на сегодняшний день на период с 16 до 18 часов запланирована встреча с руководителями субъектов Российской Федерации, на которой будет обсуждаться транспортная ситуация в регионах.