Губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Международном форуме «Транспорт России»
21.11.2018
Также в форуме участвует заместитель председателя областного правительства по развитию инфраструктуры Николай Злобин.
Мероприятие стартовало в Москве накануне. Основные мероприятия проходят в комплесе «Гостиный двор».
Форум проводится в 12 раз.
Сегодня представители Орловской области примут участие в Международном конгрессе «Эра — ГЛОНАСС» и посетят выставку «Транспорт России», где будут представлены последние достижения отечественных предприятий транспортной отрасли.
Также в программе форума на сегодняшний день на период с 16 до 18 часов запланирована встреча с руководителями субъектов Российской Федерации, на которой будет обсуждаться транспортная ситуация в регионах.
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