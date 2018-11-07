Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев со 101-й годовщиной революции

В официальном поздравлении Клычков отметил, что Октябрьская революция является великим историческим событием. Губернатор подчеркнул, что революция открыла перед Россией грандиозные перспективы.

Кроме того, Андрей Клычков призвал объективно оценивать историю нашей страны.