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Орел07.11.2018 Среда 13:37
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев со 101-й годовщиной революции

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07.11.2018

В официальном поздравлении Клычков отметил, что Октябрьская революция является великим историческим событием. Губернатор подчеркнул, что революция открыла перед Россией грандиозные перспективы.

Кроме того, Андрей Клычков призвал объективно оценивать историю нашей страны.

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