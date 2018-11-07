Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев со 101-й годовщиной революции
07.11.2018
В официальном поздравлении Клычков отметил, что Октябрьская революция является великим историческим событием. Губернатор подчеркнул, что революция открыла перед Россией грандиозные перспективы.
Кроме того, Андрей Клычков призвал объективно оценивать историю нашей страны.
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