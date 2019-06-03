Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил ливенцев с 408-й годовщиной со дня образования района

Торжества по случаю Дня Ливенского района прошли на территории урочища Липовчик Сергиевского сельского поселения. По традиции здесь были представлены выставочные стенды предприятий и организаций муниципального образования, изделия народных мастеров, подворья сельских поселений. Открыли праздничное мероприятие гимном Ливенского района в исполнении ансамбля «Ливенские узоры».

«Ратными и трудовыми подвигами многих поколений наполнена героическая история благодатной Ливенской земли, − отметил Андрей Клычков, обращаясь к присутствующим на празднике. − Ливенский район по праву является лидером региона по большинству показателей. Ежегодно на полях района собираются богатые урожаи зерновых, сахарной свеклы. Хорошие показатели у ливенской промышленности − на 11% увеличил отгрузку произведенной продукции промышленный комплекс».

Слова особой благодарности по традиции глава региона адресовал ветеранам войны, труженикам тыла, поколению детей войны.

Выдающиеся ливенцы были отмечены Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора и Орловского Облсовета, а также памятными медалями «200-летие И.С. Тургенева». Это сельские труженики, передовики промышленного производства, учителя, врачи, работники культуры.

Звание «Почетный гражданин Ливенского района» было присвоено директору Козьминской средней школы Нине Алексеевне Неклюдовой, которая проработала в системе образования более 40 лет из них половину — возглавляла родную школу.

В этот же день вместе с гостями праздника Андрей Клычков посетил подворья сельских поселений Ливенского района.

Продолжился праздник выступлением лучших творческих коллективов и солистов художественной самодеятельности муниципального образования.

Завтра здесь же пройдет ставший уже традиционным ежегодный конноспортивный праздник с участием профессионалов и любителей конного спорта Центрального Черноземья.