Губернатор Орловской области Андрей Клычков «позавтракал» с молодыми предпринимателями

Встреча в формате делового завтрака состоялась сегодня в Орле в кафе Umbrella.

Также в ней участвовали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин и президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Светлана Ковалева.

Основной темой разговора стали конкретные механизмы защиты и поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.