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Губернатор Орловской области Андрей Клычков «позавтракал» с молодыми предпринимателями

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15.11.2018

Встреча в формате делового завтрака состоялась сегодня в Орле в кафе Umbrella.

Также в ней участвовали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин и президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Светлана Ковалева.

Основной темой разговора стали конкретные механизмы защиты и поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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