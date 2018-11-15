Губернатор Орловской области Андрей Клычков «позавтракал» с молодыми предпринимателями
15.11.2018
Встреча в формате делового завтрака состоялась сегодня в Орле в кафе Umbrella.
Также в ней участвовали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин и президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Светлана Ковалева.
Основной темой разговора стали конкретные механизмы защиты и поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50601
Другие новости раздела
15.11.2018
Сегодня гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев
$ USD66.6159(-1.38)16.11
€ EUR75.5358(-1.22)16.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?