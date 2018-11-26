Губернатор Орловской области Андрей Клычков обозначил проблему, которая мешает созданию промышленных кластеров в регионе
26.11.2018
Как рассказал глава области, на первом деловом завтраке, который он проводил в нашем регионе, у него сложилось впечатление, что руководители предприятий вообще не знакомы друг с другом. Отсутствие скоординированности Клычков объяснил нестабильностью качества выпускаемой продукции, а также общей финансовой неустойчивостью.
Чтобы исправить эту ситуацию и перейти к реальному созданию промышленных кластеров, по мнению губернатора, необходима мощная господдержка предприятий, а также долгосрочные контракты.
Такое заявление Клычков сделал сегодня на Координационном Совете по промышленности. Об этом сообщают «Орловские новости».
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