Губернатор Орловской области Андрей Клычков обозначил проблему, которая мешает созданию промышленных кластеров в регионе

Как рассказал глава области, на первом деловом завтраке, который он проводил в нашем регионе, у него сложилось впечатление, что руководители предприятий вообще не знакомы друг с другом. Отсутствие скоординированности Клычков объяснил нестабильностью качества выпускаемой продукции, а также общей финансовой неустойчивостью.

Чтобы исправить эту ситуацию и перейти к реальному созданию промышленных кластеров, по мнению губернатора, необходима мощная господдержка предприятий, а также долгосрочные контракты.

Такое заявление Клычков сделал сегодня на Координационном Совете по промышленности. Об этом сообщают «Орловские новости».