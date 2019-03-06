Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.03.2019 Среда 13:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о выделении выплат на ремонт жилья ветеранов ВОВ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о выделении выплат на ремонт жилья ветеранов ВОВ

Версия для печати

06.03.2019

В 2019 году инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на Орловщине, выделят по 50 тысяч рублей на текущий ремонт жилья и по 200 тысяч на капитальный ремонт. Средства возьмут из региональной казны.

Получателями станут те ветераны ВОВ, которые не имеют права на обеспечение жильём за счёт государства, но при этом проживают в помещениях, где необходимо провести ремонтные работы.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53283

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.03.2019

В этом году в Орле отремонтируют Комсомольскую, Московскую и Северную улицы и Кромское шоссе

06.03.2019

В этом году в Орловской области ДТП унесли 16 жизней

06.03.2019

В этом году на реализацию нацпроектов в Орловской области израсходуют 3 миллиарда 74 миллиона рублей

06.03.2019

16 марта в Орловской области стартует фестиваль «Крымская весна»

06.03.2019

Компания, которая занималась ремонтом моста в Орловской области, не вернула заказчику демонтированные металлоконструкции

$ USD65.843(+0.04)07.03
€ EUR74.4158(-0.09)07.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online