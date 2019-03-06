Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о выделении выплат на ремонт жилья ветеранов ВОВ
06.03.2019
В 2019 году инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на Орловщине, выделят по 50 тысяч рублей на текущий ремонт жилья и по 200 тысяч на капитальный ремонт. Средства возьмут из региональной казны.
Получателями станут те ветераны ВОВ, которые не имеют права на обеспечение жильём за счёт государства, но при этом проживают в помещениях, где необходимо провести ремонтные работы.
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