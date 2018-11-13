Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление, изменяющее режим работы межрегиональных автобусов
13.11.2018
Теперь автобусы, которые ездят между регионами, в том числе по территории Орловской области, могут официально останавливаться не только на автовокзалах и автостанциях, но и на других остановках по маршруту.
Это сделано для удобства пассажиров, которые пользуются межрегиональными автобусными рейсами, чтобы добраться до небольших населённых пунктов.
Кроме того, постановление утверждено, чтобы привести в соответствие федеральное и региональное законодательство.
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