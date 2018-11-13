Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.11.2018 Вторник 12:27
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление, изменяющее режим работы межрегиональных автобусов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление, изменяющее режим работы межрегиональных автобусов

Версия для печати

13.11.2018

Теперь автобусы, которые ездят между регионами, в том числе по территории Орловской области, могут официально останавливаться не только на автовокзалах и автостанциях, но и на других остановках по маршруту.

Это сделано для удобства пассажиров, которые пользуются межрегиональными автобусными рейсами, чтобы добраться до небольших населённых пунктов.

Кроме того, постановление утверждено, чтобы привести в соответствие федеральное и региональное законодательство.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтранспортавтобусы

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50498

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.11.2018

Всё больше орловцев получают социальное обслуживание на дому

13.11.2018

30 ноября жители Орловской области напишут «Тест по истории Отечества»

13.11.2018

До 10 декабря в Орловской области проведут общественные слушания по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

13.11.2018

В Орловской области нашли деньги на питание школьников

13.11.2018

В Орле водитель сбежал с места ДТП

$ USD67.5238(+0.67)13.11
€ EUR76.0926(+0.29)13.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online