Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление, изменяющее режим работы межрегиональных автобусов

Теперь автобусы, которые ездят между регионами, в том числе по территории Орловской области, могут официально останавливаться не только на автовокзалах и автостанциях, но и на других остановках по маршруту.

Это сделано для удобства пассажиров, которые пользуются межрегиональными автобусными рейсами, чтобы добраться до небольших населённых пунктов.

Кроме того, постановление утверждено, чтобы привести в соответствие федеральное и региональное законодательство.