Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул важность тотального контроля за безопасностью и качеством экспортируемой сельхозпродукции

Количество орловских сельхозпредприятий, включённых в реестр экспортёров, увеличилось в два раза.

Об этом сообщил глава регионального Управления Россельхознадзора Евгений Чёрный.

Такой прогресс достигнут за последние три года.

Сейчас в реестре шесть орловских предприятий: «Знаменский СГЦ», «Орёлпродукт», «Добрина», «Верховский молокозавод», «Орёлмасло» и «Продэкспо 888». Они благополучно прошли все необходимые тесты на соответствие требованиям стран-импортёров.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что сельхозпродукция, которая производится в области и вывозится за рубеж, должна быть качественной и безопасной на 100%.