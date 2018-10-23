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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул важность тотального контроля за безопасностью и качеством экспортируемой сельхозпродукции

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул важность тотального контроля за безопасностью и качеством экспортируемой сельхозпродукции

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23.10.2018

Количество орловских сельхозпредприятий, включённых в реестр экспортёров, увеличилось в два раза.

Об этом сообщил глава регионального Управления Россельхознадзора Евгений Чёрный.

Такой прогресс достигнут за последние три года.

Сейчас в реестре шесть орловских предприятий: «Знаменский СГЦ», «Орёлпродукт», «Добрина», «Верховский молокозавод», «Орёлмасло» и «Продэкспо 888». Они благополучно прошли все необходимые тесты на соответствие требованиям стран-импортёров.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что сельхозпродукция, которая производится в области и вывозится за рубеж, должна быть качественной и безопасной на 100%.

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