Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в гостях у жительницы посёлка Набережный Ливенского района Валентины Кудрявцевой.

Около года назад глава региона и продавщица случайно познакомились во время первой рабочей поездки Клычкова в Ливны. Орловчанка пригласила тогда ещё исполняющего обязанности губернатора в гости, а он пообещал приехать. И сдержал обещание — пришёл в гости с цветами и тортом.

Визит превратился в импровизированный приём граждан. Жители посёлка поспешили воспользоваться случаем и донести до Клычкова самые насущные личные и общественные проблемы.