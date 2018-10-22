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Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в гостях у жительницы посёлка Набережный Ливенского района

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22.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в гостях у жительницы посёлка Набережный Ливенского района Валентины Кудрявцевой.

Около года назад глава региона и продавщица случайно познакомились во время первой рабочей поездки Клычкова в Ливны. Орловчанка пригласила тогда ещё исполняющего обязанности губернатора в гости, а он пообещал приехать. И сдержал обещание — пришёл в гости с цветами и тортом.

Визит превратился в импровизированный приём граждан. Жители посёлка поспешили воспользоваться случаем и донести до Клычкова самые насущные личные и общественные проблемы.

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