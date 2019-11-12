Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил наградами членов Союза художников России

Церемония состоялась сегодня в областной администрации, она была приурочена к 80-летию орловской организации «Союза художников России».

«Круглая дата Орловской организации „Союза художников России“ − это прекрасное событие для всех творческих людей, которыми щедро одарена благодатная земля Орловщины, и отличный повод собраться всем вместе и вспомнить о том, как много сделано за эти годы, − отметил Андрей Клычков. − Сохраняя лучшие традиции классического изобразительного искусства, щедро делясь мастерством с молодым поколением, Орловское отделение Союза художников России достойно встречает свое 80-летие».

Губернатор подчеркнул, что самобытный творческий коллектив орловских художников ведет большую работу по сохранению идеалов русской художественной культуры, способствует утверждению идей государственности и патриотизма, укреплению духовных начал в обществе.