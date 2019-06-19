Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил вопросов реализации национальных проектов на федеральном уровне
19.06.2019
Заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам состоялось в Доме Правительства РФ сегодня. Его провёл зампред федерального правительства Константин Чуйченко.
В своём выступлении Андрей Клычков поднял тему софинансирования расходных обязательств субъектами РФ в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ.
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