Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил вопросов реализации национальных проектов на федеральном уровне

Заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам состоялось в Доме Правительства РФ сегодня. Его провёл зампред федерального правительства Константин Чуйченко.

В своём выступлении Андрей Клычков поднял тему софинансирования расходных обязательств субъектами РФ в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ.