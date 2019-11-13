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  3. Губернатор Орловской области Андрей Клычков награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации» III степени

Губернатор Орловской области Андрей Клычков награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации» III степени

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13.11.2019

Награду главе региона вручили сегодня по поручению председателя Совета Центросоюза РФ Дмитрия Зубова. Награждение состоялось в рамках рабочей встречи Андрея Клычкова с советником Председателя Совета Центросоюза РФ Людмилой Зайцевой. Также участником встречи стал председатель совета Орловского облпотребсоюза Виктор Найденов.

На федеральном уровне была отмечена высокая степень поддержки, оказываемой руководством Орловской области потребительской кооперации региона. Напомним, Орловский облпотребсоюз занимает первое место в системе потребительской кооперации Центрального федерального округа и второе место − в России.

Орловская потребкооперация остается современной действующей структурой, приоритетом которой остается обслуживание сельского населения. Сегодня Орловский облпотребсоюз объединяет свыше 800 объектов — это магазины, а также предприятия пищевой промышленности Орла и области, они обслуживают более 40% населения.

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