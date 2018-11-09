Губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Мы в этом году прирастаем по налоговым сборам где-то на 1 миллиард 300 миллионов рублей»
09.11.2018
Об этом глава области рассказал в интервью ИД «Коммерсант».
Причиной прироста губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал приход в регион новых крупных компаний из Рязани и Астрахани, а также возвращение предприятий, ранее зарегистрированных в нашем субъекте.
По словам Клычкова, на данный момент насчитывается 35 компаний, возобновивших регистрацию на Орловщине.
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