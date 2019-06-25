Губернатор обозначил «залог успеха» в борьбе с коррупцией

По словам Андрея Клычкова, это «контроль за каждой копейкой бюджетных средств».

Такое заявление губернатор Орловской области сделал на заседании региональной Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Также Клычков отметил, что в последнее время на федеральном уровне проведена серия знаковых расследований коррупционных преступлений. Также губернатор подчеркнул, что данная проблема затрагивалась и на последней «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Далее в ходе заседания первый проректор Орловского института культуры Наталья Меркурьева проинформировала участников о мероприятиях по предупреждению случаев нарушения антикоррупционного законодательства в вузах нашей области, а ректор ОГУ имени Тургенева Ольга Пилипенко — об итогах социологического исследования университетского центра «Теоретическая и прикладная социология» по теме «Коррупция в вузе глазами студентов».