Губернатор назвал приемлемый размер госдолга Орловской области

По словам Андрея Клычкова, задача на ближайшее будущее — довести размер данной задолженности до 81,7% от доходов регионального бюджета. Сейчас показатель составляет 94%.

Такое заявление прозвучало на встрече губернатора Орловской области с представителями фракций «Единая Россия» и КПРФ Орловского областного Совета народных депутатов. Темой встречи стал бюджет Орловщины на 2020 год, а также финансовый план на текущий год.