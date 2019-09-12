Губернатор назвал приемлемый размер госдолга Орловской области
12.09.2019
По словам Андрея Клычкова, задача на ближайшее будущее — довести размер данной задолженности до 81,7% от доходов регионального бюджета. Сейчас показатель составляет 94%.
Такое заявление прозвучало на встрече губернатора Орловской области с представителями фракций «Единая Россия» и КПРФ Орловского областного Совета народных депутатов. Темой встречи стал бюджет Орловщины на 2020 год, а также финансовый план на текущий год.
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