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Орел12.09.2019 Четверг 12:03
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Губернатор назвал приемлемый размер госдолга Орловской области

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12.09.2019

По словам Андрея Клычкова, задача на ближайшее будущее — довести размер данной задолженности до 81,7% от доходов регионального бюджета. Сейчас показатель составляет 94%.

Такое заявление прозвучало на встрече губернатора Орловской области с представителями фракций «Единая Россия» и КПРФ Орловского областного Совета народных депутатов. Темой встречи стал бюджет Орловщины на 2020 год, а также финансовый план на текущий год.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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