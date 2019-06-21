Губернатор держит на контроле ситуацию в микрорайоне «Первый»
21.06.2019
Встречи на стройплощадке с участием представителей строительного надзора, дольщиков и застройщика (ООО «Компания Стройсервис») проходят в еженедельном режиме. Также организовано информирование участников долевого строительства о ходе строительных работ через интернет.
Сейчас в микрорайоне (на территории Орловского района) компания строит три дома. Один из них завершён на 90%, остальные — на 60%.
Ранее участники долевого строительства, обеспокоенные задержкой сроков сдачи домов, приходили на личный приём к губернатору Орловской области Андрею Клычкову и обращались на «Прямую линию с Владимиром Путиным».
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