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Губернатор Андрей Клычков выступил с ежегодным инвестиционным посланием

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06.11.2019

Выступление длилось около полутора часов. Клычков подвел итоги социально-экономического развития Орловской области за 2019 год и обозначил перспективы развития на 2020-й. Губернатор рассказал о реализации национальных проектов Демография, Доступная среда, Старшее поколение, Здравоохранение, Экология и других, о модернизации сферы образования, о переселении из аварийного жилья, развитии сельского хозяйства и строительства. По итогам послания состоялась экспертная дискуссия «Национальные проекты: инвестиции в человеческий капитал». Материалы выступления публикует портал Орловской области.

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