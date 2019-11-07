Губернатор Андрей Клычков выступил с ежегодным инвестиционным посланием

Выступление длилось около полутора часов. Клычков подвел итоги социально-экономического развития Орловской области за 2019 год и обозначил перспективы развития на 2020-й. Губернатор рассказал о реализации национальных проектов Демография, Доступная среда, Старшее поколение, Здравоохранение, Экология и других, о модернизации сферы образования, о переселении из аварийного жилья, развитии сельского хозяйства и строительства. По итогам послания состоялась экспертная дискуссия «Национальные проекты: инвестиции в человеческий капитал». Материалы выступления публикует портал Орловской области.