Губернатор Андрей Клычков выразил соболезнования в связи с сегодняшним ДТП на Полесской

«Глубоко потрясен сегодняшней страшной трагедией — у остановки общественного транспорта в центре города Орла на улице Полесской водитель троллейбуса совершил наезд на пешеходов. В ДТП погибли трое граждан. Двое ранены.

От имени Правительства Орловской области и от себя лично приношу искренние соболезнования семьям погибших. Хочу заверить, что мы не оставим их один на один с бедой в этой тяжелой ситуации, окажем всестороннюю поддержку.

Медицинским службам также даны указания оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуацию держу на личном контроле».

Губернатор Орловской области А.Е. Клычков