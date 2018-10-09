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  3. Губернатор Андрей Клычков выразил соболезнования в связи с сегодняшним ДТП на Полесской

Губернатор Андрей Клычков выразил соболезнования в связи с сегодняшним ДТП на Полесской

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09.10.2018

«Глубоко потрясен сегодняшней страшной трагедией — у остановки общественного транспорта в центре города Орла на улице Полесской водитель троллейбуса совершил наезд на пешеходов. В ДТП погибли трое граждан. Двое ранены.

От имени Правительства Орловской области и от себя лично приношу искренние соболезнования семьям погибших. Хочу заверить, что мы не оставим их один на один с бедой в этой тяжелой ситуации, окажем всестороннюю поддержку.

Медицинским службам также даны указания оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуацию держу на личном контроле».

Губернатор Орловской области А.Е. Клычков

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