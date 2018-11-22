Губернатор Андрей Клычков встретился с представителем АО «Роснано»
22.11.2018
С главой региона пообщался управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти Дмитрий Криницкий.
Он рассказал, что корпорация заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью. Местные предприятия нуждаются в дополнительной поддержке и в современных технологиях, которые помогут им эффективно использовать имеющийся потенциал и активно участвовать в экономических процессах. Кроме того, задачу инновационного и инвестиционного развития регионов перед «Роснано» поставил и президент России Владимир Путин.
На данный момент с участием корпорации в регионе создан диагностический центр позитронно-эмиссионной компьютерной томографии — в своём роде единственный в стране.
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