Губернатор Андрей Клычков встретился с представителем АО «Роснано»

С главой региона пообщался управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти Дмитрий Криницкий.

Он рассказал, что корпорация заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью. Местные предприятия нуждаются в дополнительной поддержке и в современных технологиях, которые помогут им эффективно использовать имеющийся потенциал и активно участвовать в экономических процессах. Кроме того, задачу инновационного и инвестиционного развития регионов перед «Роснано» поставил и президент России Владимир Путин.

На данный момент с участием корпорации в регионе создан диагностический центр позитронно-эмиссионной компьютерной томографии — в своём роде единственный в стране.