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Губернатор Андрей Клычков встретился с послом Кубы в Орле

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23.10.2018

В Орловской области побывала официальная делегация Кубы. Её возглавил Чрезвычайный и полномочный Посол Республики в России.

Делегаты провели встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Орловского главу пригласили посетить Кубу с ответным визитом.

Главные сферы, в которых могут сотрудничать далёкое государство и наш регион — это туризм и образование.

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