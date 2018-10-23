Губернатор Андрей Клычков встретился с послом Кубы в Орле
23.10.2018
В Орловской области побывала официальная делегация Кубы. Её возглавил Чрезвычайный и полномочный Посол Республики в России.
Делегаты провели встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Орловского главу пригласили посетить Кубу с ответным визитом.
Главные сферы, в которых могут сотрудничать далёкое государство и наш регион — это туризм и образование.
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