Губернатор Андрей Клычков встретился с гендиректором Орловского бумажного комбината

Встреча с Виктором Перелыгиным состоялась в областной администрации.

Основной темой разговора стали вопросы поддержки бизнеса.

Сейчас на Орловском бумажном комбинате при содействии регионального правительства проводится масштабная модернизация производства.

В частности, для предприятия закуплено новое оборудование — линия по изготовлению бумаги и картона для торговой упаковки. Это приобретение позволит расширить производство, повысить качество выпускаемой продукции и увеличить количество рабочих мест.

Стоимость оборудования составила примерно 300 миллионов рублей.

Аналогов подобному производству в нашей стране на данный момент не существует.

Решение о модернизации производства на бумажном комбинате принималось после личного визита Андрея Клычкова на предприятие в июне этого года.

