Губернатор Андрей Клычков встретился с гендиректором Орловского бумажного комбината
09.10.2018
Встреча с Виктором Перелыгиным состоялась в областной администрации.
Основной темой разговора стали вопросы поддержки бизнеса.
Сейчас на Орловском бумажном комбинате при содействии регионального правительства проводится масштабная модернизация производства.
В частности, для предприятия закуплено новое оборудование — линия по изготовлению бумаги и картона для торговой упаковки. Это приобретение позволит расширить производство, повысить качество выпускаемой продукции и увеличить количество рабочих мест.
Стоимость оборудования составила примерно 300 миллионов рублей.
Аналогов подобному производству в нашей стране на данный момент не существует.
Решение о модернизации производства на бумажном комбинате принималось после личного визита Андрея Клычкова на предприятие в июне этого года.
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