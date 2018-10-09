Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.10.2018 Вторник 12:02
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор Андрей Клычков встретился с гендиректором Орловского бумажного комбината

Губернатор Андрей Клычков встретился с гендиректором Орловского бумажного комбината

Версия для печати

09.10.2018

Встреча с Виктором Перелыгиным состоялась в областной администрации.

Основной темой разговора стали вопросы поддержки бизнеса.

Сейчас на Орловском бумажном комбинате при содействии регионального правительства проводится масштабная модернизация производства.

В частности, для предприятия закуплено новое оборудование — линия по изготовлению бумаги и картона для торговой упаковки. Это приобретение позволит расширить производство, повысить качество выпускаемой продукции и увеличить количество рабочих мест.

Стоимость оборудования составила примерно 300 миллионов рублей.

Аналогов подобному производству в нашей стране на данный момент не существует.

Решение о модернизации производства на бумажном комбинате принималось после личного визита Андрея Клычкова на предприятие в июне этого года.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49728

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.10.2018

Женская сборная «ОрёлГУ» выбыла из Кубка России по мини-футболу

09.10.2018

12 октября в Орле откроется выставка московских скульпторов и графиков «Через тернии к истине»

09.10.2018

В Орле задержали подозреваемых в похищении ящика для пожертвований

09.10.2018

В Орловской области около тысячи граждан жителей воспользовались «дачной амнистией»

09.10.2018

В Орле отремонтируют участок проезжей части рядом с Центральным Универмагом

$ USD66.9685(+0.34)09.10
€ EUR76.987(+0.33)09.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online