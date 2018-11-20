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  3. Губернатор Андрей Клычков внёс в Областной совет проект изменений Устава Орловской области

Губернатор Андрей Клычков внёс в Областной совет проект изменений Устава Орловской области

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20.11.2018

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, Клычков предложил исключить из системы органов исполнительной государственной власти Представительство Орловской области при правительстве Российской Федерации.

Сейчас представительство нашей области при федеральном правительстве является самостоятельным органом власти, а его руководитель — заместителем губернатора. Сейчас эту должность занимает Михаил Коротаев.

Также проект изменений в Устав предусматривает внесение поправок в перечень государственных должностей. Например, должность «первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области» предлагается переименовать в «первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьУставоблсоветКлычковгубернатор

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