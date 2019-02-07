Губернатор Андрей Клычков рассказал об отсутствии претензий к реконструкторам моста «Дружба»
07.02.2019
Глава области прокомментировал этот вопрос в интервью газете «Орловский меридиан».
Он отметил, что подрядная организация (ООО «Региональные газораспределительные сети» из Казани) получила контракт, выиграв открытый конкурс. По словам Клычкова, сейчас на объекте идёт нормальный технологический процесс.
Также губернатор подчеркнул, что срывы графика работ хотя и имеют место, но не носят критический характер и объясняются неподходящими погодными условиями.
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