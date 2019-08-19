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  3. Губернатор Андрей Клычков пришёл в гости к митрополиту с подарками

Губернатор Андрей Клычков пришёл в гости к митрополиту с подарками

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19.08.2019

Клычков подарил митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону букет роз и корзину с яблоками. Это произошло в ходе встречи в резиденции Управляющего Орловской митрополией, приуроченной к православному празднику Преображения Господня (также известному как Яблочный спас). После этого митрополит освятил подаренные ему плоды.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества государственной власти и Русской Православной Церкви, направленного на укрепление духовных и нравственных устоев общества.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковмитрополитпраздникРПЦТихон

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