Губернатор Андрей Клычков пришёл в гости к митрополиту с подарками
19.08.2019
Клычков подарил митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону букет роз и корзину с яблоками. Это произошло в ходе встречи в резиденции Управляющего Орловской митрополией, приуроченной к православному празднику Преображения Господня (также известному как Яблочный спас). После этого митрополит освятил подаренные ему плоды.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества государственной власти и Русской Православной Церкви, направленного на укрепление духовных и нравственных устоев общества.
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