Губернатор Андрей Клычков пришёл в гости к митрополиту с подарками

Клычков подарил митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону букет роз и корзину с яблоками. Это произошло в ходе встречи в резиденции Управляющего Орловской митрополией, приуроченной к православному празднику Преображения Господня (также известному как Яблочный спас). После этого митрополит освятил подаренные ему плоды.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества государственной власти и Русской Православной Церкви, направленного на укрепление духовных и нравственных устоев общества.