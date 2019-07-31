Губернатор Андрей Клычков поздравил орловских хлеборобов со «взятием важного рубежа»

Аграрии намолотили первый миллион тонн зерна урожая 2019 года.

В поздравлении Клычков отметил: «Уборочная началась в непростых условиях, комбайнёры трудятся, используя каждый погожий день и час. И, тем не менее, показатель в один миллион тонн достигнут со значительным опережением к соответствующей дате прошлого года! Не меньше радует и то, что урожайность на полях области также выше прошлогодней».

Также губернатор выразил надежду, что Орловщина и в этом году соберёт достойный урожай зерновых — благодаря профессиональной работе аграриев и весомой государственной поддержке. В завершении Андрей Клычков пожелал хлеборобам здоровья и дальнейших успехов в работе.