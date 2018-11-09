Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с юбилеем Тургенева
09.11.2018
В своём официальном поздравлении губернатор Орловской области Андрей Клычков, в частности, подчеркнул, что Тургенев является не только великим мастером слова, но и авторитетным представителем России и Русского мира за рубежом.
Также Клычков напомнил, что Орловщина, по решению руководства страны, является всероссийским центром празднования тургеневского юбилея.
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