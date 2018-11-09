Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.11.2018 Пятница 13:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с юбилеем Тургенева

Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с юбилеем Тургенева

Версия для печати

09.11.2018

В своём официальном поздравлении губернатор Орловской области Андрей Клычков, в частности, подчеркнул, что Тургенев является не только великим мастером слова, но и авторитетным представителем России и Русского мира за рубежом.

Также Клычков напомнил, что Орловщина, по решению руководства страны, является всероссийским центром празднования тургеневского юбилея.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьТургеневюбилейКлычковгубернатор

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50412

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.11.2018

В это воскресенье губернатор Орловской области Андрей Клычков встретится с главой Петербурга Александром Бегловым

09.11.2018

Роскачество проверит орловские пельмени

09.11.2018

В России могут создать единую систему контроля животноводческой и растениеводческой продукции

09.11.2018

В Орловской области могут учредить Тургеневскую литературную премию «Отцы и дети»

09.11.2018

В Орловской области возбуждено уголовное дело в связи со служебным подлогом при проверке пожарной безопасности

$ USD66.2155(+0.12)09.11
€ EUR75.6711(-0.01)09.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online