Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с юбилеем Тургенева

В своём официальном поздравлении губернатор Орловской области Андрей Клычков, в частности, подчеркнул, что Тургенев является не только великим мастером слова, но и авторитетным представителем России и Русского мира за рубежом.

Также Клычков напомнил, что Орловщина, по решению руководства страны, является всероссийским центром празднования тургеневского юбилея.