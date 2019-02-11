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Орел11.02.2019 Понедельник 10:38
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  3. Губернатор Андрей Клычков потребовал привлечь к ответственности водителя маршрутки, который отказался везти женщину с ребёнком за 17 рублей

Губернатор Андрей Клычков потребовал привлечь к ответственности водителя маршрутки, который отказался везти женщину с ребёнком за 17 рублей

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11.02.2019

Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Губернатор поручил руководителю регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денису Блохину разобраться в ситуации.

Конфликт произошёл 10 февраля на маршруте № 356. В автобусе не был установлен валидатор — устройство для считывания карт. Несмотря на это, водитель потребовал с орловчанки и её ребёнка полную стоимость поездки (по 20 рублей с человека).

Теги:ОрёлОрловская область

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