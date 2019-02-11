Губернатор Андрей Клычков потребовал привлечь к ответственности водителя маршрутки, который отказался везти женщину с ребёнком за 17 рублей
11.02.2019
Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.
Губернатор поручил руководителю регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денису Блохину разобраться в ситуации.
Конфликт произошёл 10 февраля на маршруте № 356. В автобусе не был установлен валидатор — устройство для считывания карт. Несмотря на это, водитель потребовал с орловчанки и её ребёнка полную стоимость поездки (по 20 рублей с человека).
Короткая ссылка obl1.ru/~/52745
Другие новости раздела
11.02.2019
Орловские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на территории Липецкой области
11.02.2019
Завтра состоится конференция Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования Орловской области
$ USD66.0628(+0.04)09.02
€ EUR74.8954(-0.07)09.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?