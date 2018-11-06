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Губернатор Андрей Клычков поручил усилить подготовку к переоценке недвижимости

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06.11.2018

В Орловской области идёт подготовка к масштабной кадастровой переоценке недвижимости.

Тему обсудили сегодня на совещании регионального правительства.

Поручение активизировать эту работу дал губернатор Андрей Клычков. Подготовительные мероприятия должны быть завершены к ближайшему 1-му января.

Причина — массовые обращения орловцев в суды с требованием пересмотреть кадастровую стоимость объектов недвижимости. Большинство из них завершается победами подателей исков.

Число таких дел постоянно растёт с 2016-го года. Причиной этому, в свою очередь, является массовая переоценка стоимости земельных участков, которая проводилась в Орловской области в 2014-м году.

Теги:ОрёлОрелОрловская областьгубернаторКлычковнедвижимость

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