Губернатор Андрей Клычков пообщался с инвестором, который создаёт новое производство на территориях тепличного комплекса "Юбилейное"
11.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с инвестором проекта ООО «Агропромышленная компания «Кумир» Артуром Джалаловым.
Эта организация занимается созданием производственного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте в Орловском районе. Производство создаётся на территории бывшего тепличного комплекса ОАО «Юбилейное».
Как рассказал на встрече Джалалов, реализация проекта пройдёт в несколько этапов.
Тепличный комплекс по выращиванию томатов будет располагаться в деревне Альшанские Выселки. Его общая площадь составит 7 с половиной гектар. Впоследствии она может удвоиться.
Сейчас здесь введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция, получены технические условия на подключение к существующему газопроводу, обеспечено водоснабжение и водоотведение.
Проект строительства тепличного комплекса включён в реестр инвестиционных проектов Орловской области. В него планируется ивестировать полтора миллиарда рублей.
Ежегодно комплекс будет производить 4 миллиона 400 тысяч тонн экологически безопасных томатов.
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