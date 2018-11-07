Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о привлечении кредитных средств для погашения долговых обязательств

Лимит возобновляемой кредитной линии — 2 миллиарда 100 миллионов рублей.

Срок погашения — 365 дней.

Областное правительство рассчитывает на ставку до 8,5% годовых.

Как следует из постановления губернатора Андрея Клычкова, конкретную кредитную организацию выберут на аукционе.