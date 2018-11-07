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Орел07.11.2018 Среда 14:57
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  3. Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о привлечении кредитных средств для погашения долговых обязательств

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о привлечении кредитных средств для погашения долговых обязательств

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07.11.2018

Лимит возобновляемой кредитной линии  2 миллиарда 100 миллионов рублей.

Срок погашения  365 дней.

Областное правительство рассчитывает на ставку до 8,5% годовых.

Как следует из постановления губернатора Андрея Клычкова, конкретную кредитную организацию выберут на аукционе.

Теги:ОрёлОрелОрловская областьгубернаторАндрей Клычков

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