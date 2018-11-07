Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о привлечении кредитных средств для погашения долговых обязательств
07.11.2018
Лимит возобновляемой кредитной линии — 2 миллиарда 100 миллионов рублей.
Срок погашения — 365 дней.
Областное правительство рассчитывает на ставку до 8,5% годовых.
Как следует из постановления губернатора Андрея Клычкова, конкретную кредитную организацию выберут на аукционе.
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