Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о направлении инвестиций на реконструкцию центра молодежи «Полет»
08.02.2019
Средства поступят из бюджета.
Заказчиком-застройщиком выступает КУ ОО «Орёлгосзаказчик». Максимальная стоимость строительства составляет 293 миллиона рублей.
Работы планируется сделать за три ближайших года. В 2019 будут проведены проектные и изыскательские работы. На это потратят 2,5 миллиона рублей.
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