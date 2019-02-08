Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о направлении инвестиций на реконструкцию центра молодежи «Полет»

Средства поступят из бюджета.

Заказчиком-застройщиком выступает КУ ОО «Орёлгосзаказчик». Максимальная стоимость строительства составляет 293 миллиона рублей.

Работы планируется сделать за три ближайших года. В 2019 будут проведены проектные и изыскательские работы. На это потратят 2,5 миллиона рублей.