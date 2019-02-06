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Орел06.02.2019 Среда 12:58
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  3. Губернатор Андрей Клычков поддержал идею создания Союза строителей Орловской области

Губернатор Андрей Клычков поддержал идею создания Союза строителей Орловской области

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06.02.2019

Вопрос обсуждался на встрече Андрея Клычкова с президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым. Предполагается, что региональный союз позволит специалистам оперативно делиться теоретическими и практическими знаниями.

В минувшем году объёмы строительства в Орловской области, по сравнению с предыдущим годом, выросли на 12%.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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