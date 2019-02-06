Губернатор Андрей Клычков поддержал идею создания Союза строителей Орловской области
06.02.2019
Вопрос обсуждался на встрече Андрея Клычкова с президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым. Предполагается, что региональный союз позволит специалистам оперативно делиться теоретическими и практическими знаниями.
В минувшем году объёмы строительства в Орловской области, по сравнению с предыдущим годом, выросли на 12%.
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