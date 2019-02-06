Губернатор Андрей Клычков поддержал идею создания Союза строителей Орловской области

Вопрос обсуждался на встрече Андрея Клычкова с президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым. Предполагается, что региональный союз позволит специалистам оперативно делиться теоретическими и практическими знаниями.

В минувшем году объёмы строительства в Орловской области, по сравнению с предыдущим годом, выросли на 12%.