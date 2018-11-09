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Губернатор Андрей Клычков назвал ситуацию в корпорации «ГРИНН» «непростой»

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09.11.2018

Такое заявление глава области сделал в интервью ИД «Коммерсант».

Губернатор подтвердил информацию о том, что он стал инициатором обращения к главе «Сбербанка» Герману Грефу, взяв подписи у глав Курской и Белгородской областей.

Кроме того, Клычков напомнил, что встречался с Грефом лично, а также запланировал его визит в Орловскую область.

Андрей Клычков отметил, что в «ГРИНН» " большое количество рабочих мест находится в переходном экономическом периоде«. Однако «финансовые органы в рамках существующих отношений имеют свою позицию», которую «нужно принимать и понимать».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьКлычковгубернаторГРИННбизнес

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