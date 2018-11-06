Губернатор Андрей Клычков напомнил о необходимости создавать благоприятные условия для орловских производителей

У местных компаний не должно быть проблем с реализацией своей продукции ни на ярмарках выходного дня, ни в каких-либо торговых точках на территории области.

Конкретные меры, необходимые для достижения поставленной цели, обсудили сегодня на совещании правительства области.

Также Клычков напомнил, что ещё одной важнейшей задачей региональной власти является недопущение необоснованного роста стоимости социально значимых товаров.