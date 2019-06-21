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Орел21.06.2019 Пятница 12:20
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  3. Губернатор Андрей Клычков дал ряд поручений по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Губернатор Андрей Клычков дал ряд поручений по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»

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21.06.2019

Клычков сообщил, что уделил особое внимание вопросам социальных выплат и выплат работникам бюджетной сферы в рамках исполнения «майских указов» президента. Губернатор подчеркнул, что в решении этих вопросов нельзя медлить и ошибаться.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 20 июня. Она проводилась в 17-й раз. Общение россиян с президентом в прямом эфире продлилось 4 часа 16 минут. В адрес Путина поступило примерно два с половиной миллиона вопросов.

Теги:ОрёлОрловская область

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