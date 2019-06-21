Губернатор Андрей Клычков дал ряд поручений по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»
21.06.2019
Клычков сообщил, что уделил особое внимание вопросам социальных выплат и выплат работникам бюджетной сферы в рамках исполнения «майских указов» президента. Губернатор подчеркнул, что в решении этих вопросов нельзя медлить и ошибаться.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 20 июня. Она проводилась в 17-й раз. Общение россиян с президентом в прямом эфире продлилось 4 часа 16 минут. В адрес Путина поступило примерно два с половиной миллиона вопросов.
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