"Группа Черкизово" намерена реализовать ряд инвестпроектов в Орловской области
11.10.2018
В рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» зампред правительства Орловской области Дмитрий Бутусов провёл встречу с руководителем направления по взаимодействию с государственными органами ПАО «Группа Черкизово» Натальей Клепиковой.
Как сообщает пресс-служба губернатора, компания планирует реализацию некоторых инвестиционных проектов на территории Орловской области.
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