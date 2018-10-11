"Группа Черкизово" намерена реализовать ряд инвестпроектов в Орловской области

В рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» зампред правительства Орловской области Дмитрий Бутусов провёл встречу с руководителем направления по взаимодействию с государственными органами ПАО «Группа Черкизово» Натальей Клепиковой.

Как сообщает пресс-служба губернатора, компания планирует реализацию некоторых инвестиционных проектов на территории Орловской области.