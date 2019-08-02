Грибы заставили орловчанку на час забыть дорогу к дому
02.08.2019
Сегодня в 15 часов в Управление МЧС по Орловской области поступила информация о том, что в Хотынецком районе в лесном массиве заблудилась женщина, которая пошла туда за грибами. На место выехали сотрудники Пожарно-спасательной части № 53.
Примерно через час поисковая операция благополучно завершилась. Орловчанку вывели из леса.
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