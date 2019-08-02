Грибы заставили орловчанку на час забыть дорогу к дому

Сегодня в 15 часов в Управление МЧС по Орловской области поступила информация о том, что в Хотынецком районе в лесном массиве заблудилась женщина, которая пошла туда за грибами. На место выехали сотрудники Пожарно-спасательной части № 53.

Примерно через час поисковая операция благополучно завершилась. Орловчанку вывели из леса.