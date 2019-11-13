Гречневая каша объединит орловчан в Болхове

Общественная палата Болховского района выступила с инициативой проведения фестиваля гречневой каши. По мнению общественников, это мероприятие, как и фестиваль колокольного звона «Бирюза», должно придать весомость проектам благоустройства на всероссийском конкурсе в 2020 году. Болховские хозяйки также смогут внести свой вклад в объединение, вспомнив старинные рецепты каш из гречки и поделившись ими в соцсетях. К участию в организации мероприятия приглашаются общественные организации, трудовые коллективы и все желающие.