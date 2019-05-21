Гражданина Туркменистана признали виновным в подготовке несостоявшихся терактов в Орле
21.05.2019
Московский окружной военный суд признал иностранца виновным в приготовлении к террористическому акту, в приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ и в пропаганде терроризма. Наказанием стали пять лет колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей.
Как сообщает прокуратура Орловской области, осуждённый планировал совершение ряда террористических актов в Орле. Для воплощения своих планов он хотел использовать изготовленные им самим взрывные устройства. Кроме того, мужчина неоднократно демонстрировал своим знакомым видеоролики, которые оправдывали террористическую деятельность.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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