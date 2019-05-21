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Гражданина Туркменистана признали виновным в подготовке несостоявшихся терактов в Орле

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21.05.2019

Московский окружной военный суд признал иностранца виновным в приготовлении к террористическому акту, в приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ и в пропаганде терроризма. Наказанием стали пять лет колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, осуждённый планировал совершение ряда террористических актов в Орле. Для воплощения своих планов он хотел использовать изготовленные им самим взрывные устройства. Кроме того, мужчина неоднократно демонстрировал своим знакомым видеоролики, которые оправдывали террористическую деятельность.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Теги:ОрёлОрловская область

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