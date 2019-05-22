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  3. Гранитные плиты с Бульвара Победы превратились в памятный знак на Кривцовском мемориале

Гранитные плиты с Бульвара Победы превратились в памятный знак на Кривцовском мемориале

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22.05.2019

Гранит, демонтированный в ходе ремонтных работ, на правах хозяйственного ведения был закреплён за «Спецавтобазой» и реализован предприятием «Победа». Материал использовали для изготовления памятного знака теоретику мировой космонавтики Юрию Кондратюку, погибшему в годы Великой Отечественной войны в Болховском районе. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета Орла.

Знак торжественно открыли на Кривцовском мемориале в день космонавтики.

Сообщается, что общая стоимость гранитных плит с Бульвара Победы составляет 209 тысяч рублей.

Также по сей день на ответственном хранении в МУП «Спецавтобаза» находится гранит, демонтированный при работах в сквере Комсомольцев. Его общая стоимость — примерно 72 с половиной тысячи рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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