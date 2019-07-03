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Орел03.07.2019 Среда 11:30
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Грабитель пытался снять цепочку со спящей орловчанки

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03.07.2019

Неординарный криминальный эпизод произошёл в Железнодорожном районе Орла на днях. О нём рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Мужчина залез в квартиру на первом этаже дома через открытое окно. Хозяйка находилась внутри, но спала. Преступник «прикарманил» мобильный телефон и 500 рублей. Этого ему показалось мало, и он попытался снять золотую цепочку прямо с шеи спящей женщины. Орловчанка проснулась, попыталась задержать незваного «гостя», но он успел сбежать.

Вскоре полиция возбудила уголовное дело по статье «грабёж» и задержала подозреваемого — 24-летнего неоднократно судимого жителя Орловского района. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Теги:ОрёлОрловская область

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