Грабитель пытался снять цепочку со спящей орловчанки
03.07.2019
Неординарный криминальный эпизод произошёл в Железнодорожном районе Орла на днях. О нём рассказали в Управлении МВД по Орловской области.
Мужчина залез в квартиру на первом этаже дома через открытое окно. Хозяйка находилась внутри, но спала. Преступник «прикарманил» мобильный телефон и 500 рублей. Этого ему показалось мало, и он попытался снять золотую цепочку прямо с шеи спящей женщины. Орловчанка проснулась, попыталась задержать незваного «гостя», но он успел сбежать.
Вскоре полиция возбудила уголовное дело по статье «грабёж» и задержала подозреваемого — 24-летнего неоднократно судимого жителя Орловского района. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.
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