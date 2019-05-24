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Орел24.05.2019 Пятница 18:17
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  3. Гости праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» смогут побывать в «Сказочном Лукоморье»

Гости праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» смогут побывать в «Сказочном Лукоморье»

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24.05.2019

Так называется детская площадка, которая будет работать в день праздника.

Посетителей ждут массовые русские народные игры и забавы («Горелки», «Медвежонок», «Тише едешь», «Салки», «Репа», «Гуси-лебеди», «Рыбак и рыбка»), квесты «В гостях у сказки» и «9 дубов», фотозона «Кот в Лукоморье» и другие развлечения.

Специальную арт-поляну организует областная детская библиотека имени Пришвина. Здесь пройдут: краеведческая игра-бродилка «Встречаемся у дворянского гнезда», библио-квилт «Любимая книга детства», мастер-класс «Кукла из бабушкино сундучка» и фотосушка (фотовыставка под открытым небом) «Пойман за чтением Тургенева».

Также на площадке покажут свои спектакли Орловский театр кукол и мценский театральный коллектив «Актёр».

В этом году праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» проводится в юбилейный 20-й раз. Мероприятие пройдёт на новом месте — в селе Льгов. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована.

Теги:ОрёлОрловская область

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