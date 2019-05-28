Господдержка в отрасли садоводства в 2019 году составит около 25 миллионов рублей
28.05.2019
Такая информация прозвучала на заседании комитета облсовета по природопользованию и экологии. Сегодня на Орловщине работают 16 садоводческих хозяйств. Планируется заложить свыше сотни гектаров многолетних насаждений. Основная часть — сады интенсивного типа. Об этом сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства региона Сергей Борзенков.
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