Господдержка в отрасли садоводства в 2019 году составит около 25 миллионов рублей

Такая информация прозвучала на заседании комитета облсовета по природопользованию и экологии. Сегодня на Орловщине работают 16 садоводческих хозяйств. Планируется заложить свыше сотни гектаров многолетних насаждений. Основная часть — сады интенсивного типа. Об этом сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства региона Сергей Борзенков.