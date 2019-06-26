Гособвинение потребовало приговорить экс-участковую полиции к реальному лишению свободы

В Советском районном суде Орла прошло очередное заседание по делу Натальи Башкатовой, экс-участковой полиции, победительницы конкурса Управления МВД России по Орловской области «Лучший по профессии» 2014 года в номинации среди участковых.

Орловчанку обвиняют в халатности. По версии следствия, в 2016 году её бездействие стало одной из причин гибели 36-летней Яны Савчук.

Как сообщает «Медиазона», в ходе сегодняшнего заседания гособвинение попросило приговорить Башкатову к четырём годам колонии общего режима.