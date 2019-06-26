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  3. Гособвинение потребовало приговорить экс-участковую полиции к реальному лишению свободы

Гособвинение потребовало приговорить экс-участковую полиции к реальному лишению свободы

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26.06.2019

В Советском районном суде Орла прошло очередное заседание по делу Натальи Башкатовой, экс-участковой полиции, победительницы конкурса Управления МВД России по Орловской области «Лучший по профессии» 2014 года в номинации среди участковых.

Орловчанку обвиняют в халатности. По версии следствия, в 2016 году её бездействие стало одной из причин гибели 36-летней Яны Савчук.

Как сообщает «Медиазона», в ходе сегодняшнего заседания гособвинение попросило приговорить Башкатову к четырём годам колонии общего режима.

Теги:ОрёлОрловская область

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